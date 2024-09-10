İstanbul'da Çinli iş adamı ölü bulundu Kadıköy'de 58 yaşındaki Çin asıllı iş insanı Yuan Bai evinde ölü bulunurken, cenaze ise yapılan işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

DHA

İstanbul'un Kadıköy ilçesi Bostancı Mahallesi'nde yaşayan 58 yaşındaki Çin asıllı iş insanından uzun süre haber alamadı.

4 yıl önce Yunus Deniz adını alarak Türk vatandaşı olan iş insanınım en son Bostancı'da kayınpederi ve kayınvalidesinin oturduğu dairede görüldüğü öğrenildi.

Yakınları buraya geldiklerinde kapıyı açan kimse olmadı. Bunun üzerine polis ekiplerine haber verildi.

EKİPLER HAREKETSİZ HALDE BULDU

Tedbir amaçlı olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri de sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, daireden kimyasal olduğunu düşündükleri bir koku ile aldılar. İtfaiye ekipleri özel kıyafet giyerek daireye girdi. Ekipler, Yunus Deniz'i yerde hareketsiz halde buldu.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Deniz'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri daireye girerek uzun süre çalışma yaptı.

Yapılan incelemelerinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Yunus Deniz'in cenazesi Adlı Tıp Kurumu'na gönderildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)