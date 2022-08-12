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    İstanbul'da çırılçıplak spor yapan şahıs çevredekilerden tepki topladı

    İstanbul'un Esenyurt ilçesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda yabancı uyruklu bir şahıs çırılçıplak spor yaptı. Vatandaşların uyarılarına da aldırmayan şahsın yaptıkları saniye saniye kaydedildi.
    • Haber Merkezi
    • 12.08.2022 - 09:13
    • Güncelleme : 12.08.2022 - 09:14
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    İstanbul'da çırılçıplak spor yapan şahıs çevredekilerden tepki topladı

    İstanbul'da Esenyurt Nazım Hikmet Bulvarı'nda pes dedirten bir olay yaşandı.

    Yabancı uyruklu bir şahıs, cadde ortasında çırılçıplak spor yaparken görüntülendi.

    O anlar çevredeki vatandaşların kamerasına yansıdı. Çevrede toplanan bazı vatandaşlar, şahsa tepki gösterdi.

    Mahrem bölgelerini dondurma kabıyla örtmeye çalıştılar

    Yabancı uyruklu kişinin mahrem bölgelerini dondurma kabıyla örtmeye çalışanlar oldu. Ancak şahıs kimseye aldırmadan spor yapmaya devam etti.

    Şahsın vurdumduymazlığı karşısında bazı vatandaşlar, tavırlarını sertleştirmeye başladı.

    İstanbul'da çırılçıplak spor yapan şahıs çevredekilerden tepki topladı VİDEO

    Vurdumduymazlığı şaşkına çevirdi

    Eline sopa alan bir kişi, şahsa doğrulttu.

    O sıralarda videoya yansıyan konuşmalarda, bir kadının "Kendinde değil adam." dediği duyuldu.

    İstanbul da çırılçıplak spor yapan şahıs çevredekilerden tepki topladı #1

    İstanbul da çırılçıplak spor yapan şahıs çevredekilerden tepki topladı #2


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