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İstanbul'da çırılçıplak spor yapan şahıs çevredekilerden tepki topladı

İstanbul'da çırılçıplak spor yapan şahıs çevredekilerden tepki topladı

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda yabancı uyruklu bir şahıs çırılçıplak spor yaptı. Vatandaşların uyarılarına da aldırmayan şahsın yaptıkları saniye saniye kaydedildi.