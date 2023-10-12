İstanbul'da çocuğu disiplin cezası alan veli arkadaşıyla okulu bastı! Tutuklandı... Çocuğu disiplin kuruluna sevk edildiği için öfkelenip arkadaşıyla birlikte okulu basarak öğretmenleri darbeden veli ve arkadaşı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İHA

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nda geçtiğimiz günlerde hareketli dakikalar yaşandı...

Birkaç öğrencinin disiplinsiz davranışı nedeniyle 5 Ekim Perşembe günü, Davranışları Değerlendirme Kurulu toplandı.

Okuldaki davranışları nedeniyle disiplin kuruluna sevk edilen oğlunun durumuna sinirlenen baba E.Y., arkadaşı T.M. ile okula gelip taşkınlık çıkardı.

Öğrencilerin paniği kaydedildi

Olay sırasında okuldaki diğer öğrenci ve öğretmenlerin paniği, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

2 kişi tutuklandı

Bunun ardından öğretmenleri de darbettiği iddia edilen şahıs ve arkadaşı gözaltına alınmış ve daha sonra serbest bırakılmıştı.

Yapılan itirazın ardından yeniden gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)