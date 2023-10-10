İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bir veli dehşet saçtı...
TOKİ Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda iddiaya göre birkaç öğrencinin disiplinsiz davranışı nedeniyle 5 Ekim Perşembe günü Davranışları Değerlendirme Kurulu toplandı.
Öğrencilere yaptırım uygulanma kararı verilen kurul toplantısının ardından okula gelen bir öğrencinin velisi ve yakınları öğretmenlere saldırdı.
Saldırı anında öğretmenler odasındaki eşyalarda zarar gördü.
O anlar kaydedildi
Olay sırasında okuldaki diğer öğrenci ve öğretmenlerin paniği güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Evraklar yerlere dağıldı
Olay sonrasında öğretmenler odasının hali ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Odadaki görüntülerde bilgisayarların ve sandalyelerin yerde olduğu, evrakların dağıldığı, görüldü.
Öğretmenler şikayetçi oldu
Yaşanan saldırının ardından darp raporu alan 3 öğretmenin olayla ilgili şikayetçi olduğu ifade edildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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