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    İstanbul'da çocuğunu arabanın arka camında uyuttu

    Seyir halinde olan otomobilin arka camı ile koltuğu arasında uyuyan çocuk görenleri şaşkına çevirdi.
    • İHA
    • 11.06.2021 - 09:52
    • Güncelleme : 11.06.2021 - 10:07
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    İstanbul'da çocuğunu arabanın arka camında uyuttu

    İstanbul Kadıköy’de D-100 karayolunda seyir halinde olan bir otomobilin arka camı ile koltuğu arasında yatan çocuğun orada uyuduğu görüldü.

    Uyuyan çocuğu gören diğer yolcular şaşkına döndü.

    TEHLİKELİ UYKU KAMERADA

    Araç sürücüsü, çocuğun düşme riskine aldırmadan yoluna devam etti. Uyuyan çocuğun ise dönerek farklı pozisyonlarda uykusuna devam ettiği gözlendi.

    O ilginç anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

    İstanbul da çocuğunu arabanın arka camında uyuttu #1

    İstanbul da çocuğunu arabanın arka camında uyuttu #2

    İstanbul da çocuğunu arabanın arka camında uyuttu #3

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