İstanbul'da 'çocuk kaçırma' iddiası

Hapis cezası bulunan eski eşinin oğlunu kaçırdığını iddia eden Burcu Siyahkaş, sosyal medya üzerinden tehdit aldığını söyleyerek çocuğu için yardım istedi.

Geçtiğimiz ay İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yaşayan eski eşi Burcu Siyahkaş'ın evine giden Volkan K., vakit geçirmek için dışarı çıkardığı oğlu Varol'u (8) evine geri götürmedi.

Burcu Siyahkaş oğlundan haber alamayarak durumu polise bildirdi.

Polis her yerde babayı arıyor

DHA'nın haberine göre endişeli annenin ifadesini alan polis, oğlunu kaçırdığı iddia edilen Volkan K.'yi bulmak için harekete geçti.

"Şikayetlerimden vazgeçmem için tehdit ediyor"

Oğlunu babasına kendi elleriyle teslim ettiğini söyleyen Burcu Siyahkaş, şu ifadelere yer verdi:

"O gün çocuğumu görme günüydü. Çocuğumu aldı bir daha da geri getirmedi. Eski eşimin bir sürü ceza dosyaları var. Uzaklaştırma kararını ihlal eden hapis cezası var. Hakaret, tehdit ve yaralama ve en son da elektronik kelepçeye karar verildi. Bu dosyalardan vazgeçmezsem çocuğumu geri getirmeyeceğini söylüyor.





"Çocuğum kiminle kalıyor bilmiyorum"

Çocuğum bir aydır okuluna gitmiyor. Derslerinden geri kaldı. Kimin evindedir, evde mi yaşıyor, hiçbir fikrim yok. Kendisinden bilgi alamıyorum, konuşamıyorum. Babasının bana söylediği tek şey, 'Ceza dosyalarından vazgeç, çocuğunu o zaman görebilirsin' diyor. Hem beni ve ailemi tehdit ediyor. Farklı sosyal hesaplardan bana ulaşarak tehdit mesajları atıyor.





"Oğlumu geri istiyorum"

Oğlumu geri istiyorum. Lütfen oğlumu bana geri versinler. Bütün yetkilere sesleniyorum. Lütfen bana yardımcı olun. Yaklaşık bir aydır oğlumu görmüyorum. Sağlık durumu ve psikolojisi ne şekilde, babası bana karşı sürekli dolduruyor. Annen seni sevmiyor. Gelip seni görmüyor. Dosyalardan vazgeçmedi diye sürekli çocuğa psikolojik baskı uyguluyor. Oğlumla en son geçen hafta pazartesi günü konuşabildim. Kendisiyle akıllı saatiyle konuştuk. Ondan sonra bir daha asla konuşamadım."