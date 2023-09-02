İstanbul'da çocuk sürücü polisin dur ihtarına uymadı: Kaçarken çayırlık alana uçtu Arnavutköy ilçesinde, babasına ait araçla seyir halindeyken, polisin 'dur' ihtarına uymayan 16 yaşındaki çocuk sürücü, kaçarken çayırlık alana uçtu.

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İHA

İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Karlıbayır Mahallesi’nde polis ekipleri, hafif ticari araçta bir çocuğun sürücülük yaptığını fark etti.

Ekipler aracın plakasını anons ederek durmasını istedi.

16 yaşında olduğu öğrenilen çocuk sürücü, panik yaparak kaçmaya başladı.

Çayırlık alana uçtu

Sokak aralarında kilometrelerce süren kovalamaca sonucunda çocuk sürücü, Ünsiyet Sokak’ta direksiyon hakimiyetini kaybederek önce seyir halindeki 34 JU 8059 plakalı hafif ticari araca çaparak çayırlık alana uçtu.

Kazada iki sürücü de yaralanmazken, o esnada sokakta kimsenin olmaması faciayı da önledi.

Polisler tarafından işlem yapıldı

Ehliyetsiz sürücü ve araç sahibi hakkında polis ekipleri tarafından işlem yapılırken kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile otoparklara çekildi.

"Çocuğun yaşı tutmadığı için ehliyeti yokmuş"

Kazayı gören Turgut Yaşar yaptığı açıklamada şunları kaydetti: