Euro
9.0256
0.03%
Dolar
7.3732
0.34%
Altın
438.21
-3.06%
Borsa
1.541
1.21%
Bitcoin
304.100
-1.78%
EXEN Coin
11.27
0.62%
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    İstanbul'da çocuklara uyuşturucu satan 5 şüpheli tutuklandı

    Çocuklara uyuşturucu ve uyarıcı madde sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 yabancı uyruklu için tutuklama kararı verildi.
    • AA
    • 10.01.2021 - 11:12
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da çocuklara uyuşturucu satan 5 şüpheli tutuklandı

    Uyuşturucu satıcılarıyla mücadele kararlılıkla devam ediyor.

    İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih'te çocuklara uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

    ELE GEÇİRİLEN MADDE

    Polis, 6 Ocak'ta Aksaray'da motorla uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen Cezayir uyruklu H.A. (22) ve H A'yı (27) yakaladı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında 100 adet uyarıcı hap ele geçirildi.

    Şüphelilerin uyarıcı maddeyi Suriye uyruklu 3 kişiden satın aldıklarının öğrenilmesi üzerine yürütülen çalışmada Suriye uyruklu M. M (23), Ş. D. (27) ve  T.A. da (27) yakalandı.

    İstanbul da çocuklara uyuşturucu satan 5 şüpheli tutuklandı #1

    5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

    Gözaltına alınan şüphelilerin Akşemsettin ve Muhsine Hatun Mahallesi'ndeki adreslerinde yapılan aramada 532 sentetik hap, bin 50 uyarıcı hap, 1 kilogram kubar, 3 cep telefonu ve 3 bin 475 lira ele geçirildi.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir