İstanbul'da çocuklara uyuşturucu satan 5 şüpheli tutuklandı

Çocuklara uyuşturucu ve uyarıcı madde sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 yabancı uyruklu için tutuklama kararı verildi.

Uyuşturucu satıcılarıyla mücadele kararlılıkla devam ediyor.

İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih'te çocuklara uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

ELE GEÇİRİLEN MADDE

Polis, 6 Ocak'ta Aksaray'da motorla uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen Cezayir uyruklu H.A. (22) ve H A'yı (27) yakaladı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında 100 adet uyarıcı hap ele geçirildi.

Şüphelilerin uyarıcı maddeyi Suriye uyruklu 3 kişiden satın aldıklarının öğrenilmesi üzerine yürütülen çalışmada Suriye uyruklu M. M (23), Ş. D. (27) ve T.A. da (27) yakalandı.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerin Akşemsettin ve Muhsine Hatun Mahallesi'ndeki adreslerinde yapılan aramada 532 sentetik hap, bin 50 uyarıcı hap, 1 kilogram kubar, 3 cep telefonu ve 3 bin 475 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.