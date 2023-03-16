İstanbul'da çocukları korkutmak için Pitbull cinsi köpeği serbest bıraktı Sahibinin şaka yapmak için site avlusunda serbest bıraktığı Pitbull cinsi köpek, kaçmaya çalışan 13 yaşında bir çocuğa saldırdı. Yaşanan anlar güvenlik kamerasıyla kayıt altına alındı.

Başıboş köpek sorunlarının zarar verdiği insan sayısı gün geçtikçe artıyor.

Öte yandan sokakta gezdirilen Pitbull cinsi köpekler de birçok cana zarar verdi.

İstanbul'da akşam saatlerinde kaydedilen görüntü korku dolu anlara sebep oldu.

Çocukları korkutmak istedi

Site avlusunda oyun oynayan çocukları korkutmak isteyen bir genç, Pitbull cinsi köpeğini serbest bıraktı.

Köpek çocuğu ıssırdı

O sırada 13 yaşında ki yabancı uyruklu çocuk ise korkarak kaçmaya çalışsa da köpek ayağından ısırdı.

Vatandaşlar yardıma koştu

Dakikalar boyunca köpek çocuğu bırakmazken, çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar yardıma koştu.

Çocuk hastaneye kaldırıldı

Sopalarla köpeğe vurarak çocuk köpekten kurtarılırken, yaşanan olay sonrasında sağlık ekiplerine haber verildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı.

O anlar kaydedildi

Yaşanan o korku dolu anlar ise anbean kameraya yansıdı.

"Sahibi de köpeği çekmeye çalışıyordu"

Köpeğin saldırdığı kızı kurtarmak için sopayla müdahale eden bir esnaf şu şekilde konuştu: