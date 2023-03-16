Başıboş köpek sorunlarının zarar verdiği insan sayısı gün geçtikçe artıyor.
Öte yandan sokakta gezdirilen Pitbull cinsi köpekler de birçok cana zarar verdi.
İstanbul'da akşam saatlerinde kaydedilen görüntü korku dolu anlara sebep oldu.
Çocukları korkutmak istedi
Site avlusunda oyun oynayan çocukları korkutmak isteyen bir genç, Pitbull cinsi köpeğini serbest bıraktı.
Köpek çocuğu ıssırdı
O sırada 13 yaşında ki yabancı uyruklu çocuk ise korkarak kaçmaya çalışsa da köpek ayağından ısırdı.
Vatandaşlar yardıma koştu
Dakikalar boyunca köpek çocuğu bırakmazken, çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar yardıma koştu.
Çocuk hastaneye kaldırıldı
Sopalarla köpeğe vurarak çocuk köpekten kurtarılırken, yaşanan olay sonrasında sağlık ekiplerine haber verildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı.
O anlar kaydedildi
Yaşanan o korku dolu anlar ise anbean kameraya yansıdı.
"Sahibi de köpeği çekmeye çalışıyordu"
Köpeğin saldırdığı kızı kurtarmak için sopayla müdahale eden bir esnaf şu şekilde konuştu:
Ben dükkan otururken bir bağrışma sesi duydum ve dışarı çıktım. Baktığımda bir çocuğu köpek ısırmış ve sahibi de köpeği çekmeye çalışıyordu.
Kimsenin müdahale etmediğini görünce elime süpürge alarak aşağıya indim. Birkaç tane vurdum ama köpek bırakmadı çocuğu.
Daha sonra çevreden birkaç kişi daha geldi anca öyle kurtardık. Hemen ambulans çağırdık. Daha sonra çocuğu ambulans ise hastaneye götürdüler.