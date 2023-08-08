İstanbul'un Esenyurt ilçesinde hareketli dakikalar yaşandı.
Bugün 15.30 sıralarında, sokakta oynayan çocukların kavga ettiğini gören iki aile arasında tartışma yaşandı.
Aileler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Ekipler bölgeye sevk edildi
Kavga eden taraflardan biri silahla havaya ateş etmeye başladı. Sopa ve döner bıçaklarının kullanıldığı kavga devam etti.
Ailelerin kavgasını gören mahalle sakinleri polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen özel harekât ve çevik kuvvet ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
3 yaralı
Kavgaya karışan ailelerden 1 kişi silahla, 2 kişi ise döner bıçağıyla boynundan yaralandı.
Yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı.
Çalışmalar devam ediyor
Yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sürüyor.