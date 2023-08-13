İstanbul'da çöp ev! 5 ton çıkarıldı İhbar üzerine bir adrese giden ekipler akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen bir kadının evinden yaklaşık 5 ton çöp çıktı.

DHA Çöp ev vakaları yaşanmaya devam ediyor. Bu kez olayın adresi İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi oldu. Gaziosmanpaşa Yenimahalle'de 5 katlı bir binanın bodrum katındaki dairede çöp biriktirildiği ve çevreye kötü koku yayıldığı ihbarı ekipleri harekete geçirdi. İhbar üzerine adrese gelen belediye ekipleri, evin içerisinde tonlarca çöp buldu. 5 ton çöp toplandı Ekiplerce temizlenen evden yaklaşık 5 ton çöp çıkarıldı. Çöpler, kamyonlara yüklenip götürüldükten sonra ev ilaçlanıp dezenfekte edildi. "Sürekli çöp topluyordu" Mahalle sakinlerinden Recai Kaplan, "Aşırı çöp yığıyordu. Küçükköy'de de görüyordum sürekli çöp topluyordu. Kendisini tanıyorum. Akli olarak rahatsız biraz" dedi.