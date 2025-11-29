İstanbul'da çöp kamyonu park halindeki 5 araca ve bir evin duvarına çarptı: 3 yaralı

- Beyoğlu'nda bir çöp kamyonu, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybederek park halindeki 5 araca ve bir evin duvarına çarptı.
- Kazada yaralanan şoför ve yanındaki 2 işçi hastaneye kaldırıldı.
- Kaza nedeniyle yol kapatıldı ve kamyonun kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
İstanbul Beyoğlu'nda belediyeye ait çöp toplama kamyonunun şoförü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 5 araca, ardından da bir evin duvarına çarptı.
Kazada çöp kamyonunun içindeki 3 kişi kendi imkanlarıyla araçtan dışarıya çıktı.
YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI
Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı şoför ve yanındaki 2 işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
ŞANS ESERİ KİMSE OLAY YERİNDE DEĞİLDİ
Kaza anında olay yerinde kimsenin olmaması ise olası bir facianın önüne geçti.
Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.
Kaza yapan kamyonun kaldırılması için çalışmalar sürüyor.