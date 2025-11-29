Abone ol: Google News

İstanbul'da çöp kamyonu park halindeki 5 araca ve bir evin duvarına çarptı: 3 yaralı

Beyoğlu'nda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden çöp kamyonu şoförü, park halindeki 5 araca, ardından da bir evin duvarına çarptı. Kazada yaralanan şoför ve yanındaki 2 işçi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Yayınlama Tarihi: 29.11.2025 14:16
  • Beyoğlu'nda bir çöp kamyonu, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybederek park halindeki 5 araca ve bir evin duvarına çarptı.
  • Kazada yaralanan şoför ve yanındaki 2 işçi hastaneye kaldırıldı.
  • Kaza nedeniyle yol kapatıldı ve kamyonun kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.

İstanbul Beyoğlu'nda belediyeye ait çöp toplama kamyonunun şoförü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 5 araca, ardından da bir evin duvarına çarptı.

Kazada çöp kamyonunun içindeki 3 kişi kendi imkanlarıyla araçtan dışarıya çıktı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı şoför ve yanındaki 2 işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ŞANS ESERİ KİMSE OLAY YERİNDE DEĞİLDİ

Kaza anında olay yerinde kimsenin olmaması ise olası bir facianın önüne geçti.

Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

Kaza yapan kamyonun kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

