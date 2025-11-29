İstanbul'da çöp kamyonu park halindeki 5 araca ve bir evin duvarına çarptı: 3 yaralı Beyoğlu'nda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden çöp kamyonu şoförü, park halindeki 5 araca, ardından da bir evin duvarına çarptı. Kazada yaralanan şoför ve yanındaki 2 işçi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.