İstanbul'da cuma namazı sırasında çıkan 'tokat' kavgası kamerada Pendik'te bir camide kılınan cuma namazı ilginç anlara sahne oldu. Namaz sırasında önlü-arkalı saflarda bulunan vatandaşlardan birisi, önündekine tokat attı. Olay, cemaatin araya girmesiyle son buldu.

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İHA

Hemen her gün çeşitli nedenlerle yaşanan kavgalar camiye de sıçradı...

Görüntüler İstanbul'dan.

İstnabul'un Pendik ilçesinde bulunan bir camide, cuma namazı eda edilirken sesler yükseldi.

Tartışma başladı

Bir kişi ön saftaki birine henüz belirlenemeyen bir nedenle tokat attı.

Tokat atılan kişinin bağırmasıyla tartışma başladı.

Cemaat tepki gösterdi

Cami içerisinde küfürler havada uçuştu. Cemaat duruma tepki gösterirken, imamın sessiz olun uyarılarının ardından tartışan şahıslar ve cemaat kaldığı yerden ibadetine devam etti.

O anlar kameralara da yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)