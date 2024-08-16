İstanbul'da cüzdanları çalınan inşaat işçileri hırsıza seslendi: İşimizden olacağız Arnavutköy'de inşaat işçileri, konteynere bıraktıkları eşyaları ve cüzdanları çalan hırsıza seslenerek "Rica ediyorum kimliğimi geri getir, işimizden olacağız" dedi.

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İHA

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir inşaat ustası olan Kamuran Tufan ve arkadaşları, Taşoluk Mahallesi'nde devam eden bina yapımı için şantiyeye geldi.

Sabah günlük kıyafetlerini işçi konteynerinde bırakan Tufan ve iş arkadaşları, işçi kıyafetlerine giyerek çalışmaya başladı.

TÜM EŞYALARI ÇALINDI

İnşaat işçileri birkaç saat sonra telefonlarına bankalardan gelen mesajla olaydan şüphelenerek konteynere geri gittiklerinde kıyafetlerinin ve cüzdanlarının çalındığını fark etti.

İşçiler polis ekiplerine haber verdi ve o süre içerisinde alışveriş yapılan işletmeleri dolaşmaya başladı.

HIRSIZA SESLENDİLER

Gittikleri bir markette ulaştıkları güvenlik kamerasında hırsızın bir karton sigara satın aldığı ve sonrasında kebapçıda kebap yediği öğrenildi.

Bankayı arayarak kartlarını iptal ettiren inşaat işçileri ehliyet ve kimlikleri çalındığı için işe gelip giderken problem yaşadıklarını beyan ederek hırsızlara seslendi.

"TEMASSIZ ÖZELLİĞİ OLAN KARTLARI KULLANMIŞ"

Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri hırsızın peşine düştü ancak henüz hırsız yakalanamadı. Olayı yaşayan işçilerden olan Kamuran Tufan, "Biz elbiselerimi çıkartıp iş elbiselerimizle iskeleye çıkıyoruz. Biz geri geldiğimizde cüzdanın olmadığını fark ettik ilk başta şaka zannettik ama bildirimlerden alışveriş yapıldığını gördük.

Biz alışveriş bildirimlerinden gittiği işletmelerin peşine düştük gittik ama yakalayamadık onu. Bizim kartlarımız ve ehliyetlerimiz hepsi gitmiş. Temassız özelliği olan kartlardan bir sürü alışveriş yapmış ve kullanmış.

"RİCA EDİYORUM KİMLİK VE EHLİYETLERİ GETİR"

Biz bakkala giderek görüntü aldık her şeyimiz gitti. Uğraşamıyoruz da işimiz çok acil bize izin vermiyorlar ama ehliyetimiz olmadığı için gelemiyoruz ve kimliğimiz olmadığı için gelemiyoruz.

İşimizden olacağız kimlik ve ehliyetleri çıkartırken. Rica ediyorum kimlik ve ehliyetlerimizi geri getirsin nereye attıysa bize söylesinler ya da bizi uğraştırmasınlar gerçekten ondan rica ediyorum" dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)