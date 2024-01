İstanbul'da dairenin duvarı yıkıldı: Molozlar evin içine girdi Bina yıkımı sırasında yan dairenin duvarı ağır hasar görerek yerle bir olurken molozlar evin içine doldu. Felaketin eşiğinden dönülen olayda binanın müteahhidi ve belediye çalışanları harekete geçti.

İstanbul'un Güngören ilçesinde ilginç bir olay yaşandı.

Yaşanan olayda ölümden kıl payı dönüldü.

Kentsel dönüşüm için yıkılan bina, yan binanın duvarında ağır hasara neden oldu.

Molozlar evin içine doldu

Büyük hasar oluşan duvar tamamen yıkılarak evin içini molozlarla doldurdu.

Koltuk, sandalye ve odanın içindeki diğer eşyalara da zarar veren molozlar evin içini yerle bir etti.

Olay sırasında evde bulunmayan ev sahibi Mukaddes Doğuş ise büyük bir felaketin eşiğinden döndü. Doğuş eve geldiğinde evin toz duman içinde kaldığını görünce şoka uğradı ve binanın müteahhidini çağırdı.

Evinde oturamıyor

Mağduriyetin giderileceğini söyleyen müteahhit duvarın örülmesi için usta çağırdı.

Ustalar uzun süren çalışmalar sonrasında duvarı örse de yıkım eşyaları kullanılmaz hale getirdiği için ev sahibi Mukaddes Doğuş evinde oturamıyor.

"Her taraf berbat durumdaydı"

Evi yerle bir olan ev sahibi Doğuş, "Dün sabah oldu. Binanın yıkılacağını söylediler. Ben de onun için sabah çocuğumun evine gittim. Orada torunuma bakıyordum. Akşamüstü eve geldiğimde her taraf kırık, her taraf berbattı. Müteahhitle konuştuk durumu. Her şeyi ayarlayacağını söyledi. Bir sorun yok dedi. Manzara kötüydü. Bütün molozlar koltuklara düşmüştü. Bütün duvar yıkılmıştı. Her taraf berbat durumdaydı. Kapılar da açık olduğu için her taraf toz olmuştu. Gece saat 23.00'e kadar temizlik yaptım. Mağduriyetimiz giderildi. Müteahhitle anlaşma yaptık; yapacağız dedi." ifadelerini kullandı.

"Herkesin mağduriyeti giderildi"

Yıkılan binanın müteahhidi Mehmet Çağrı, "Burada iki eski binanın tuğlalarının birbirine yapışması sonucu yıkım esnasında tuğlaların kopması sorunu var. İçeriye biraz moloz girmiş, temizlenmiştir, duvar örülmüştür. Vatandaşın mağduriyeti giderilmiştir. Bu yıkımdan dolayı herkesin mağduriyeti giderildi. Burada mağdur olan kimse de yok. Gayet güzel bir yıkım oldu. Sonuç görüldüğü gibi bu. Şimdi bu binalarda arada köpük olmadığı müddetçe betonlar birbirlerine yapışıp kaynayabiliyor. Bu sefer söküm esnasında birbirlerini koparabiliyor. Burada da ufak bir parça kopmuştur. Başka da bir sıkıntı yoktur." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)