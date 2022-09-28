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    İstanbul'da dayaktan kurtaran polise kafa attı

    Kağıthane'de eve geç geldiği için kardeşleri tarafından dövülen kadın, kendisini kurtaran polise kafa atıp burnunu kırdı. Gözaltına alınırken polise direnen 1’i kadın 3 kardeş tutuklandı.
    • 28.09.2022 - 13:35
    • Güncelleme : 28.09.2022 - 13:50
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    İstanbul'da dayaktan kurtaran polise kafa attı

    İstanbul'un Kağıthane ilçesi Yeşilce Mahallesi’nde 41 yaşındaki Ümit Ç. ve 33 yaşındaki Ünal Ç. isimli iki kardeş, "Eve neden geç geliyorsun?" diyerek 39 yaşındaki kardeşleri Gülbahar Ç. ile tartışmaya başladı.

    Bir süre sonra iki şahıs, kardeşlerini odaya kapatıp yaklaşık 1 saat boyunca darbetti.

    Kardeşlerinin elinden kurtulan Gülbahar Ç., polis ekiplerini arayarak kardeşleri tarafından sırayla ve sürekli olarak darba uğradığını söyleyip yardım istedi.

    Polisin kafasına yumruk atıp boğazını sıktı

    İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri, Gülbahar Ç.’yi ve kızı Cemre G.’yi polis aracına alarak hastaneye götürmek istedi. Bu sırada Gülbahar Ç.’nin kızı da polis ekiplerine dayılarının onu da darbettiğini söyledi.

    Cemre G.’nin kendisini darbedenin dayısı Ümit Ç. olduğunu söylediği sırada Ümit Ç., polise, "Sen bizim aile işlerimize ne karışıyorsun?" deyip küfrederek yumruk attı. Bunun üzerine polis ekipleri, biber gazı kullanarak şahısları etkisiz getirmeye çalıştı. O esnada diğer kardeş Ünal Ç., biber gazı sıkan polisin boğazını sıkarak yumruk attı. Bunun üzerine polis ekipleri telsizden takviye ekip talebinde bulundu.

    İstanbul'da dayaktan kurtaran polise kafa attı ViDEO

    Babaları memurların kollarını tuttu, çocukları saldırdı

    Ekipler olay yerine gelirken, o esnada aşırı alkollü oldukları iddia edilen saldırgan iki kardeş Ümit Ç. ve Ünal Ç., polis memurlarına yumruk atmaya devam ederek polis aracının aynasını kırdı ve ağır hakaretler savurmayı sürdürdü. Kavga esnasında evden çıkan şahısların 75 yaşındaki babası Mehmet Ali Ç., 2 polis memurunu kollarından tutmaya çalışırken, oğulları da polisleri darbetti.

    Bir süre sonra takviye ekiplerin gelmesi üzerine şahıslar, orantılı güç kullanılarak tek tek etkisiz hale getirildikten sonra gözaltına alındı. Saldırıya uğrayan memurların üniformalarında ise yırtıklar oluştu. Gözaltına alınan Ümit Ç., polis otosunda kafasını cama vurarak ve aracı kullanan memura tekmeler savurarak kazaya sebebiyet vermeye çalıştı.

    İstanbul da dayaktan kurtaran polise kafa attı #1

    Polisin kurtardığı kadın polise kafa attı

    Şahıslar, hastanede sağlık kontrolünden geçirilirken, polisin ağabeylerinin elinden kurtardığı Gülbahar Ç., taşkınlık çıkartmaya başladı. Polisin sakinleştirmeye çalıştığı kadın, memura kafa atarak burnunu kırdı. Burnundan çatlak oluştuğu belirlenen polis memuru iş göremez raporu alırken, 1’i kadın 3 şahıs ise işlemlerinin ardından emniyete götürüldü.

    İstanbul da dayaktan kurtaran polise kafa attı #2

    3 kardeş tutuklanarak cezaevine gönderildi

    Emniyette "görevli memura mukavemet", "görevli memura darp" ve "kamu malına zarar" suçlarından adli işlemleri yapılan şahıslar, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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