İstanbul'da dayısını öldüren zanlı 19 yıl sonra sahte kimlikle yakalandı Kadıköy'de 2005'te eşini yaraladığı, dayısını da bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli, Pendik'te gözaltına alındı.

AA

İstanbul Asayiş Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, geçen yıllarda işlenmiş cinayetlere ilişkin faillerin bulunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda 22 Kasım 2005’te Kadıköy'de eşi Ayşe Ö'yü bıçakla yaraladığı, dayısı Sami Akbulut'u da bıçakla öldürdüğü iddiasıyla aranan firari şüpheli Ali Ö'nün yakalanması için detaylı çalışma yapıldı.

Adresi tespit edildi

Yapılan çalışmalarda elde edilen ipuçlarını değerlendiren ekipler, 19 yıldır aranan 62 yaşındaki firari Ali. Ö'nün, Pendik’te bir mobilya imalathanesinde çalıştığını belirledi.

Gözaltına alındı

Şüpheli Ali Ö, polis ekiplerince burada gözaltına alındı.

Yapılan incelemede, olayın ardından memleketi Adana'ya kaçıp amcasının oğlu Mehmet Ö. adına sahte kimlik çıkararak burada 5 yıl yaşayan şüphelinin, daha sonra İstanbul’a dönerek çeşitli işlerde çalıştığı tespit edildi.

Adliyeye sevk edildi

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)