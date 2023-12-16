İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı

İHA
Terör örgütleriyle mücadele devam ediyor...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 15 kişi tespit edildi.
Ardından şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
12 şüpheli yakalandı
Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Diğer şüpheliler aranıyor
Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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