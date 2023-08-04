İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı İstanbul'da DEAŞ silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

DHA

Güvenlik güçlerinin terör örgütlerine yönelik operasyonları ara vermeden devam ediyor.

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları değerlendirilen kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

5 adrese operasyon

Yapılan çalışmaların ardından, İstanbul'da 4 ilçede 5 farklı adrese dün eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.