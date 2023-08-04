İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı

DHA
Güvenlik güçlerinin terör örgütlerine yönelik operasyonları ara vermeden devam ediyor.
İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları değerlendirilen kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.
5 adrese operasyon
Yapılan çalışmaların ardından, İstanbul'da 4 ilçede 5 farklı adrese dün eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.