İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

Emniyet ekipleri tarafından 6 ilçede düzenlenen DEAŞ’e yönelik operasyonlarda yakalanan 7 şüpheli, gözaltına alındı.

Emniyet güçlerinin terörle mücadelesi aralıksız sürüyor.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, elde edilen bilgi ve belgeler ışığında DEAŞ kamplarına ait çatışma ve infaz görüntülerinin yanı sıra bu örgütü övücü, teröristleri motive edecek tarzda propaganda içerikli konuşma ve biat görüntülerine ulaştı.

7 ZANLI YAKALANDI

Örgüt bünyesinde faaliyet gösteren 10 şüphelinin yakalanması için kentin 6 ayrı ilçesinde 10 farklı adrese yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 7 zanlı yakalandı.

3 FİRARI ARANIYOR

DEAŞ üyesi 7 şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Baskında çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Polis, firari 3 şüphelinin yakalanması için operasyonlarını sürdürüyor.



