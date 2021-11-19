İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda doküman ele geçirildi.

Güvenlik güçlerinin içeride ve dışarıda terörle mücadelesi aralıksız devam ediyor.

Terör örgütlerine göz açtırmayan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

9 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Söz konusu soruşturma kapsamında, 9 ilçede 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler toplam 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.