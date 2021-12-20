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    İstanbul'da DEAŞ ve El Kaide operasyonu: 9 gözaltı

    Yılbaşı öncesi İstanbul’da terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu 9 kişi gözaltına alındı.
    • AA
    • 20.12.2021 - 11:09
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    İstanbul'da DEAŞ ve El Kaide operasyonu: 9 gözaltı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte terör örgütleri adına faaliyette bulunan ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı olduğu değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

    10 ADRESE BASKIN: 9 KİŞİ YAKALANDI

    Çalışma kapsamında 8 ilçede 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu 9 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

    Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

    İstanbul da DEAŞ ve El Kaide operasyonu: 9 gözaltı #1

    İstanbul da DEAŞ ve El Kaide operasyonu: 9 gözaltı #2

    İstanbul da DEAŞ ve El Kaide operasyonu: 9 gözaltı #3

    İstanbul da DEAŞ ve El Kaide operasyonu: 9 gözaltı #4

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