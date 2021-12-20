İstanbul'da DEAŞ ve El Kaide operasyonu: 9 gözaltı

İstanbul'da DEAŞ ve El Kaide operasyonu: 9 gözaltı

Yılbaşı öncesi İstanbul’da terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu 9 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte terör örgütleri adına faaliyette bulunan ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı olduğu değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

10 ADRESE BASKIN: 9 KİŞİ YAKALANDI

Çalışma kapsamında 8 ilçede 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu 9 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.