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- İstanbul'da DEAŞ ve El Kaide operasyonu: 9 gözaltı
İstanbul'da DEAŞ ve El Kaide operasyonu: 9 gözaltı
Yılbaşı öncesi İstanbul’da terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu 9 kişi gözaltına alındı.
- AA
- 20.12.2021 - 11:09
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte terör örgütleri adına faaliyette bulunan ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı olduğu değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
10 ADRESE BASKIN: 9 KİŞİ YAKALANDI
Çalışma kapsamında 8 ilçede 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu 9 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.