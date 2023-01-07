Petrol
78.6
-0.11%
Euro
19.9134
0.75%
Dolar
18.7065
-0.31%
Altın
1.123
1.53%
Borsa
5342
0.00%
Bitcoin
322.601
1.27%
BTXN Coin
7.82
3.57%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Güneşli 12 C

    İstanbul'da DEAŞ'a bağlılık yemini edenler yakalandı

    İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a biat videosu çeken şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
    • 07.01.2023 - 14:52
    • Güncelleme : 07.01.2023 - 14:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da DEAŞ'a bağlılık yemini edenler yakalandı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ile İstihbarat Şube müdürlüğüne bağlı ekipler, sosyal medya üzerinden DEAŞ terör örgütü tarafından Türkiye'ye yönelik saldırılar olacağı yönünde videolar çekerek paylaşımlar yapıldığını tespit etti.

    Bunun üzerine ekipler, sosyal medyadan paylaşım yapan, örgüt lehine videolar çeken şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

    Polis yaptığı araştırmalarda videoları çeken kişinin Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapan yabancı uyruklu M.A. olduğunu belirledi.

    İstanbul'da DEAŞ'a bağlılık yemini edenler yakalandı

    Gözaltına alındı

    M.A.'nın yakalanması için çalışma başlatan ekipler, şüpheliyi 29 Aralık'ta yakalayarak gözaltına aldı.

    M.A.'nın evinde yapılan aramalarda ele geçirilen bilgisayar ve telefonda, Türkiye'ye yönelik tehdit ve eylem içerikli videoların şüphelinin kendisi tarafından çekildiği belirlendi.

    Telefonunda örgütsel dökümanlar ele geçirildi

    M.A.'nın cep telefonunda DEAŞ terör örgütüne yeni katılım yapacak kişilere ait videolar da ele geçirildi.

    İstanbul da DEAŞ a bağlılık yemini edenler yakalandı #1

    Eylem yapacağı ortaya çıktı

    M.A.'nın ülkedeki özellikle turizm tesisleri başta olmak üzere kalabalık bölgelere yönelik 'Yalnız Kurt' eylemi arayışında olduğu tespit edildi.

    Bağlılık yemini etti

    M.A.'nın cep telefonundan bir başka teröristle birlikte örgüte bağlılık yemin ettiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

    İstanbul da DEAŞ a bağlılık yemini edenler yakalandı #2

    Diğer şüpheli de yakalandı

    Polis, bu görüntülerdeki şüphelinin de tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. F.M., Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Başakşehir'de gözaltına alındı.

    DHA'nın haberine göre şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    İstanbul da DEAŞ a bağlılık yemini edenler yakalandı #3

    İstanbul da DEAŞ a bağlılık yemini edenler yakalandı #4

    İstanbul da DEAŞ a bağlılık yemini edenler yakalandı #5

    İstanbul da DEAŞ a bağlılık yemini edenler yakalandı #6


    Kadıköy'de genç kurye trafik kazasında yaşamını yitirdi
    3. Sayfa

    Kadıköy'de genç kurye trafik kazasında yaşamını yitirdi

    Tüm Dünyanın Konuştuğu Yatırım Robotu Ücretsiz!
    Advertorial

    Tüm Dünyanın Konuştuğu Yatırım Robotu Ücretsiz!

    Sakarya Gaz Sahası'ndaki toplama haznesi 'Çepni' denize indirildi
    Ekonomi

    Sakarya Gaz Sahası'ndaki toplama haznesi 'Çepni' denize indirildi

    Görüş Bildir