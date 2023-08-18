İstanbul'da değişim saati bahanesiyle müşteri almayan taksici kamerada Fatih ilçesinde hastaneye gitmek için kaldırımda bekleyen yaşlı kadın, değişim saatini bahane eden taksici tarafından araca alınmadı. Taksicinin o anları kameralara yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri de ticari taksiler...

Yolcu almama, taksimetre, kısa mesafe sorunu ve yolcu ayrımı gibi sorunlar devam ediyor.

Her gün bir kaosla anılan taksi şoförleri, müşteriler tarafından kayıt altına alınarak sosyal medyada gündem oluyor.

Ancak gelen tepkiler, taksiciler için caydırıcı olmuyor.

Hastaneye gitmek için taksi bekledi

Bu kez ise olayın adresi İstanbul'un Fatih ilçesi.

Dün saat 13.00 sıralarında yaşlı bir kadın ve yanındaki diğer vatandaş hastaneye gitmek üzere kaldırımda taksi beklemeye başladı.

Değişim saatini bahane etti

Saatler geçmesine rağmen hiçbir taksici yaşlı kadını taksisine almazken, bir taksi sürücüsü ise değişim saatinde olduğunu iddia ederek yaşlı kadını aracına almadı.

Bunun üzerine sinirlenen vatandaşlar, “Hep değişim saati mi oluyor?” diyerek tepki gösterdi.

"Herkes işini düzgün yapmalı"

Saatler sonra oradan geçen ve içerisinde müşterisi bulunan bir başka taksi sürücüsü ise yaşlı kadının yorulduğunu görünce aracına alarak hastaneye götürdü.

Taksi sürücüsü, “Herkes işini düzgün yapmalı.” ifadelerini kullandı.