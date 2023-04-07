İstanbul'da dehşet anları: Müezzini tekme tokat dövdüler Beyoğlu’nda bir caminin müezzinin bir grup tarafından tekme ve yumruklarla darbedildiği o dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı.

İHA

İstanbul Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi’nde önceki gün saat 20.30 sıralarında meydana gelen olayda Akşemsettin Caminin müezzini 52 yaşındaki Hanefi Çil, teravih namazı çıkışında bir grup tarafından darbedilmişti.

Yüzü kanlar içerisinde kalan ve boynu sıkılan Çil yere yığılırken, saldırganlar ise kaçmıştı.

Olayın ardından sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Çil’i hastaneye kaldırarak tedavi altına alınmıştı. Müezzin Çil’in şikayetçi olması üzerine polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak görgü şahitlerinin ifadelerine başvurdu.

Yapılan saha çalışmalar sonucunda müezzinin darbeden şahısların Ahmet Can Y. ve Sefa Ş. olduğu tespit edildi. Bunun üzerine iki şahıs Beyoğlu polisi tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Saldıran şahıslardan biri dernek yöneticisinin oğlu çıktı

Emniyete götürülen iki şahıs olayı gerçekleştirdiklerini itiraf etti. Olayın ise cami derneği yöneticisi olan Arif Y. ile Kur’an Kursu konusunda geçmişte anlaşmazlık yaşayan müezzin Hanefi Çil ile birbirlerinden şikayetçi oldukları için dernek yöneticisinin oğlu olan Ahmet Can Y.‘nin Çil’i darbettiği ortaya çıktı. Emniyette ifadeleri alınarak “kasten yaralama” suçundan adli işlem yapılan iki saldırgan adliyeye sevk edildi.

Öte yandan müezzinin darbedildiği o dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, iki şahıs müezzini evinden çağırıyor. Taraflar arasında kısa süre sonra tartışma başlıyor. Saldırganlar bir anda müezzine saldırıyor. İki kişi adama tekme ve yumruklarla saldırıyor.

Basın açıklamasında da gerginlik

Adamı yere düşüren şahıslar ona yumruk ve tekme atmaya devam ediyor. Olayı görenler de müdahale etmeye çalışıyor. Bir süre sonra saldırganlar kaçıyor. Müezzin ise yerde yatar halde bekliyor.

Öte yandan basın açıklaması yapıldığı esnada Akşemsettin Camii ve Kız Kuran Kursu Kurma ve Yaşatma Derneği’nden olduğu iddia edilen bir grup, din görevlilerinin açıklamasına müdahale etmişti.

Bunun üzerine görevliler ile grup arasında arbede çıkmıştı. İtişmelerin ve sözlü saldırının olduğu olay büyümeden sonlanmıştı. Yaşananlar ise kameralara yansımıştı.