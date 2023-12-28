İstanbul'da denetim! Şehirlerarası yolcu otobüsleri incelendi...

DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere yönelik denetim yaptı.

Yapılan denetimlerde, otobüslerde bulunması gereken evraklar, kar lastiği kullanımı, takoğraf ve yolcu emniyet kemeri kullanımına bakıldı.

Denetim sırasında, emniyet kemeri kullanımının öneminin anlatıldığı broşürler dağıtıldı.

"Bu dikkatsizlik değil insanların vurdumduymazlığı"

Şehirlerarası otobüs şoförü Veysel Bağ, şu ifadeleri aktardı;

Sabahki kaza benden sonra olmuştu, ben o sisten geçtim, bu dikkatsizlik değil. İnsanların vurdumduymazlığı. Kaza olduğunda herkes birden aşağı iniyor, otoban üzerinde insanların araçtan inmesi baya sakıncalı bir durum. Kemer takan yolcularımız var, rahatsız olan yolcularımızda var. Adam 'Nefes darlığım var' diyor takmıyor. Biz de biz deprem bölgesinden geldiğimiz için insanlarda ister istemez bir panik atağı oluştu. Yoksa yolcularımızın yüzde doksanı emniyet kemerine karşı duyarlılığı var. Denetimlerden memnunuz.