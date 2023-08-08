İstanbul'da denetimden kaçan göçmenleri mahalleli çelme takarak durdurdu Kaçak göçmenlere yönelik denetimler artarak devam ederken, o denetimler sırasında bekçilerin kovaladığı kaçak göçmeni, çevredeki bir kişi çelme atarak durdurdu. Öte yandan bir başka ilçede bir grup göçmen çatıdan kaçmaya çalıştı.

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DHA

Yurt genelinde ülke huzuru bozacak şahıslara yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Yapılan çalışmaların meyvesi yenirken göçmenlere geçit verilmiyor.

Bu kapasamda İstanbul'da 2 farklı noktada göçmen hareketliğinin önüne geçmek için çalışma yapıldı.

"Bir vatandaş çelme takarak müdahale etti"

Bayrampaşa ilçesinde dün akşam saatlerinde kaçak göçmenlere yönelik denetim yapıldı. Ekipler, oturma izni olmayan göçmenleri yakalayarak gözaltına aldı.

Muratpaşa Mahallesi'ndeki denetimlerde, bir kaçak göçmen, çarşı ve mahalle bekçilerinden koşarak, kaçmaya çalıştı.

Bekçilerin peşinden koşarak yakalamaya çalıştığı kaçak göçmene, bir vatandaş çelme takarak müdahale etti.

Vatandaşın müdahalesi sırasında yere düşen kaçak göçmen, bekçiler tarafından gözaltına alındı.

Çatıya kaçtılar

Sultangazi ilçesinde ise geçtiğimiz hafta yapılan denetimlerde polisten kaçmaya çalışan kaçak göçmenler, bir fabrikanın çatısına çıkarak ara sokaklara dağıldılar.

O anlar kaydedildi

Kısa bir süre sonra ise polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındılar.

O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.