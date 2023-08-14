İstanbul'da denetime takılan genç ekiplere hakaret etti Gece saatlerinde Megakent'in en yoğun bölgelerinden biri olan Kadıköy'de ekipler uygulama noktası oluşturdu. Denetimden kaçan sürücü, araçtaki iki kişiyi indirdi. Şüpheli genç, ekiplere zorluk çıkarınca gözaltına alındı.

DHA Genel asayişin, kamu düzeninin devamının ve sürekliliğinin sağlanması amacıyla ülke genelinde denetimler devam ediyor. Yapılan operasyonlarla trafikte kural ihlali yapan sürücülere ceza yağıyor. Ekipler, bu kez İstanbul'da denetim için düğmeye bastı. Kavga ihbarı harekete geçirdi Dün gece saat 02.30 sıralarında, denetim noktasından yaklaşık 100 metre geride bulunan sivil trafik ekiplerine bir otomobilde kavga edildiği yönünde bilgi verildi. Bunun üzerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, plakası öğrenilemeyen otomobili durdurmak istedi. Ekiplerden kaçarken araçtaki 2 kişiyi indirdi Denetim noktasından kaçan otomobil, yaklaşık 100 metre ileride durup araçta bulunan iki kişiyi indirdi ve olay yerinden kaçtı. Araçtan inen iki kişiyi durduran polis ekipleri, şüphelilerin üzerlerini aramak istedi. Hakaret edince gözaltına alındı Üzerinde kimlik olmadığını söyleyen Mert A., polis ekiplerinin üzerini aramasına izin vermedi. Ekiplere hakaret eden şahıs gözaltına alındı. Mert A.'nın üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde kullanım aparatı bulundu. 17 yaşında olduğu öğrenilen şahıs, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.