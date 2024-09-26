İHA
İstanbul'un Avcılar Sahili'nde denize açılan balıkçılar, deniz yüzeyinde hareketsiz bir şekilde duran kadın bedeni fark etti.
Balıkçıların durumu ihbar etmesiyle olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve sahil güvenlik ekibi sevk edildi.
CESEDİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Sahil güvenlik ekipleri tarafından ceset kayalıklara çıkarıldı. Polisin yaptığı inceleme sonrası cesedin, 26 yaşındaki Dilek Altuntaş'a ait olduğu tespit edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yapılan savcılık ve olay yeri incelemesi sonrası kadının cesedi, Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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