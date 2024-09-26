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İstanbul'da denizde bulunan cesedin kimliği belirlendi

İstanbul'da denizde bulunan cesedin kimliği belirlendi Avcılar'da balıkçılar tarafından bulunan kadın cesedinin, yapılan inceleme sonrası 26 yaşındaki Dilek Altuntaş isimli genç kadına ait olduğu ortaya çıktı.