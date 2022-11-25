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    İstanbul'da denizde pitbull dehşetinde tartışılacak karar

    İstanbul Pendik'te arkadaşlarıyla birlikte denize girdiği denizde pitbull saldırısına uğrayan Oğuzhan Doğan, hayatını kaybetti. Ailenin açtığı davada savcılık köpeği değil, Oğuzhan'ı kusurlu buldu.
    • 25.11.2022 - 09:35
    • Güncelleme : 25.11.2022 - 10:04
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    İstanbul'da denizde pitbull dehşetinde tartışılacak karar

    İstanbul'un Pendik ilçesinde geçtiğimiz ağustos ayında yaşanan olayda tehlikeli köpek ırkı sorunu, bu kez denizde yakaladı..

    28 yaşındaki Oğuzhan Doğan arkadaşlarıyla birlikte yüzmek için sahile gitmiş, Doğan'ın arkadaşının yanında bulunan pitbull cinsi köpek, genç adamı denizde yüzdüğü sırada ısırmıştı.

    Denizde çırpınan Doğan, bir süre sonra gözden kaybolarak can vermişti.

    Vücudunda çok sayıda köpek diş izi olduğu görüldü

    Talihsiz gencin cansız bedeni dalgıçlar tarafından çıkarılırken acılı aile oğlunun vücudunda çok sayıda köpek diş izi olduğunu belirterek şikayetçi oldu.

    "Oğuzhan köpeğimle denize girdi"

    Köpeğin sahibi Yusuf K., Oğuzhan'ın köpeğiyle denize girdiğini belirterek, "5 dakika sonra el kol hareketleri yapmaya başladı. Başta şaka yapıyor sandık ama suda görünmeyince boğulduğunu düşündük. Onu kurtarmak için suya atladım ama gittiğimde dibe batmıştı" dedi.

    Savcılık, ölümle köpeğin ısırması arasında bağlantı bulamadı

    Görgü tanıkları Oğuzhan Doğan'ın denizdeyken "Yusuf köpek beni ısırıyor" diye bağırdığını ve sonrasında 2-3 dakika çırpınıp battığını söylese de savcılık Doğan'ın ölümüyle köpeğin ısırması arasında bağlantı bulamadığını belirtti.

    Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre; Adli Tıp Kurumu'na göre genç adamın 'suda boğulma' sonucu hayatını kaybettiği ve yaralanmasının ise öldürücü nitelikte olmadığını ifade etti.

    Oğuzhan Doğan'ın köpekle kendi rızasıyla denize girdiğini belirten savcılık, denizde bulunduğu sırada köpeğin başka bir kişi tarafından kışkırtıldığı ya da yönlendirildiğine dair bir delil elde edilemediğini kaydetti.

    İstanbul da denizde pitbull dehşetinde tartışılacak karar #1

    "Maktul haricinde başka bir kişinin kusuru yok"

    Tüm eylemleri Doğan'ın kendi iradesi ile gerçekleştirdiğini belirten savcılık, "Maktul haricinde başka bir kişinin kusuru yok" değerlendirmesi yaptı.

    Köpeğin yasak cins olmasının tek başına suç oluşturmaya yeterli olmayacağını ve pitbullun sahibi hakkında idari yaptırım uygulandığını da kaydeden savcılık, hayvanın zabıta ekiplerine teslim edildiğini belirtti.

    Oğuzhan Doğan'ın ölümüne ilişkin bir suçun bulunmadığının altını çizerek takipsizlik kararı verdi.

    İstanbul da denizde pitbull dehşetinde tartışılacak karar #2


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