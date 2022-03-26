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    İstanbul'da denize atlayan adamı, bekçi kurtardı

    Arkadaşıyla tartıştıktan sonra denize atlayıp çırpınmaya başlayan genç, olay yerine gelen ekipler tarafından kurtarıldı.
    • İHA
    • 26.03.2022 - 12:24
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    İstanbul'da denize atlayan adamı, bekçi kurtardı

    Beşiktaş Meydan İskelesi’nde 29 yaşındaki B.Ş., isimli genç arkadaşı ile tartıştıktan sonra denize atladı.

    Birinin suya atmadığına gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

    İhbar üzerine olay yerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Beşiktaş Polis Merkezi Amirliğine bağlı Çarşı ve Mahalle bekçileri sevk edildi.

    DENİZDE ÇIRPINAN GENCİ BEKÇİ KURTARDI

    Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken bir bekçi, denizde çırpınan genci kurtarmak için soğuk havada denize girdi.

    Yüzme bilmeyen gencin yanına can simidiyle yaklaşan bekçi, onu kurtardı. Ardından genç, sahile çıkarıldı.

    TEDAVİ ALTINA ALINDI

    Sudan çıkarıldıktan sonra üzerine battaniye örtülen şahıs ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Gencin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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