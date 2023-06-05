İstanbul'da denize düşen 18 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi Tuzla’da tersanede çalışma yapan 18 yaşındaki işçi dengesini kaybederek denize düştü. Gencin su yüzeyinde yüzen baretini gören çalışma arkadaşları, bir süre aradıktan sonra gencin denize düştüğünü fark etti. Denizden çıkarılan genç hayatını kaybetti.

İHA

İstanbul Tuzla’da tersanede saat 11.00 sıralarında yaşanan olayda, iddiaya göre gemide çalışma yapan 18 yaşındaki İbrahim Dam isimli işçi, dengesini kaybederek denize düştü.

Dam’ın denize düştüğünü ilk anda fark edemeyen çalışma arkadaşları, Dam’ın denizde yüzen baretini gördükten sonra arkadaşlarını bir süre aradı.

Denize düştüğü fark edildi

Çalışanlar, aramalar sonucunda Dam’ın denize düştüğünü fark etti. Çalışanlar tarafından durum yetkililere bildirildi.

Olay yerine gelen dalgıçlar tarafından denizden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen ve ambulansla hastaneye kaldırılan Dam, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kurtarılamadı: Yakınları gözyaşlarına boğuldu

Dam’ın çalışma arkadaşları ile yakınları hastane önünde gözyaşı döktü.

18 yaşındaki işçinin denizden dalgıçlar tarafından çıkarılma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çıkarılma anında işçilerin feryat ettiği görüldü.