İHA

İstanbul Pendik'te geçtiğimiz gün akşam saatlerinde sahilde gezinen G.K. isimli bir dengesini kaybederek denize düştü.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlardan biri kadını kurtarmak için hemen denize atladı.

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLARDAN BİRİ KURTARDI

Denizde sürüklenen kadının yanına yüzerek giden şahıs, kadını kurtararak kıyıya çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri G.K.’yı olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Boğulma tehlikesi geçiren kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, denize düşen kadının kurtarılma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Can Badak
Editör