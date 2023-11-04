İstanbul'da derbi öncesi kapanan yoldan geçemeyen motosikletli işçileri tehdit etti Kadıköy'de Fenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesi trafiğe kapatılan caddeye girmek isteyen motosikletli ile işçiler arasında tekme tokat kavga çıktı. O anlar kamerada.

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DHA

İstanbul Kadıköy'de bugün derbi oynanacak.

Fenerbahçe kendi evinde, Trabzonspor'u ağırlayacak.

Maç öncesi görevli işçiler, Recep Peker Caddesi'ni trafiğe kapattı.

Geçişe izin verilmeyince öfkelendi

Cadde üzerinde bariyerle kapatmaya çalıştıkları sırada bir motor sürücüsü bölgeden ilerlemek istedi.

İşçiler de sürücüye caddenin trafiğe kapatıldığını ve geçmesinin mümkün olmadığını söyleyince motosikletli bir anda işçilere saldırdı.

"Seni öldüreceğim"

İşçiler ve motosikletli arasında yaşanan arbede tekme tokat kavgaya dönüştü.

Motosikletli işçilerden birini, “Bu gece ya sen ya ben öleceğiz, seni öldüreceğim, sana silah basacağım." diyerek tehdit etti.

O anlar kamerada

Bölgede görevli olan trafik ekiplerinin motosikletliye müdahalesiyle taraflar ayrılırken o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde işçiler ile motosikletlinin kavga ettiği görülüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)