İstanbul'da derede mahsur kalan kadının imdadına itfaiye yetişti Kağıthane Deresi'nde mahsur kalan Irak uyruklu kadının itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldığı anlar kameralara yansıdı.

DHA

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde hareketli dakikalar...

25-30 yaşlarında olduğu düşünülen kadın, henüz bilinmeyen bir nedenle indiği Kağıthane Deresi'nde mahsur kaldı.

Uzun süre derede yürüyen ve Iraklı olduğu öğrenilen kadının mahsur kaldığını çevredeki vatandaşlar fark etti.

KURTARILDI

Dereye nasıl girdiği bilinmeyen kadına ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla dereden çıkarılan kadın, sağlık ekiplerine teslim edildi.

O ANLAR KAMERADA

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

O anları çevredekiler cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)