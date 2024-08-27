İstanbul'da devlet hastanelerinden çaldıkları ilacı güzellik merkezlerine sattılar İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda devlet hastanesindeki ecza depolarından aldıkları ilaçları yasa dışı yollarla sattığı tespit edilen 2'si doktor, 19 kişi gözaltına alındı.

DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla satıldığı belirlenen ilaçlar için harekete geçti.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, yasa dışı satışı yapılan ilaçların bir kamu hastanesinde bulunan çeşitli ecza depolarından çalındığı belirlendi.

HASTANEDEN ÇALIP GÜZELLİK MERKEZLERİNE SATTILAR

İlaçların kaçak yollarla ülke içerisinde ticaretinin yapıldığını, kaçak botoks ve dolgu ürünlerinin güzellik merkezlerinde uygulandığı belirleyen ekipler, şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

2'Sİ DOKTOR 19 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İstanbul merkez olmak üzere Adana, Kırklareli, Samsun, Kastamonu ve Ankara illerinde 19 şüphelinin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda aralarında 2 doktorun da bulunduğu 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Çalışmaların devamında ecza deposu olarak kullanılan 2 ayrı adres daha tespit eden ekipler, 1 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

547 ADET KAÇAK DOLGU-BOTOKS ÜRÜNÜ ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda ise bin 547 adet botoks ve dolgu ürünleri ile çeşitli tıbbi malzemeler, 21 dijital materyal, 3 gram uyuşturucu madde, yurt dışı ilaç ihracatına konu evraklar ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)