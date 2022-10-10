İstanbul'da devrilen vincin operatörü öldü

Bağcılar'da demir indiren operatör, vincin devrilmesiyle inşaatın temeline düşerek hayatını kaybetti.

İstanbul'un Bağcılar ilçesi Mahmutbey Mahallesi Devekaldırımı Caddesi'ndeki inşaatta kazılan temele demir indirmek için vincin kabinine giren operatör Muhammed Talha Yaşar, hazırlanan demirleri yaklaşık 10 metre aşağı indirmeye başladı.

Vincin koluna bağlanan demirlerin ağırlığı nedeniyle vinç, inşaat alanına doğru yan yattı.

Boynu yere çarptı

Operatör Muhammed Talha Yaşar da kapısı açılan kabinden inşaatın temeline düştü. Yaşar, inşaatın temelinde bulunan kalaslara boyun kısmını çarptı.

Olay yerinde hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

DHA'nın haberine göre itfaiye ekiplerinin inşaatın temeline inen merdiveni kurmasının ardından Muhammed Talha Yaşar’a ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede operatörün hayatını kaybettiğini belirledi.

Sonrasında yapılan çalışmalarda ilk olarak devrilen vinç, getirilen başka iki vinç ile kaldırıldı. Daha sonra Muhammed Talha Yaşar’ın cenazesi, itfaiye ekiplerinin oluşturduğu sistemle sedyeye bağlanıp inşaatın temelinden yukarıya çıkarıldı.

Cenaze aracına alınan ceset morga kaldırıldı. Devrilen vinç ve inşaat alanı havadan görüntülendi. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.





































