Petrol
102.38
1.30%
Euro
16.09
0.34%
Dolar
14.75
0.29%
Altın
913.12
0.27%
Borsa
2334
0.76%
Bitcoin
645.000
-3.80%
BTXN Coin
31.40
-1.10%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    İstanbul'da terör operasyonunda 16 kişi yakalandı

    Terör örgütü DHKP/C'ye yönelik 7 ilçede düzenlenen operasyonda 21 adrese baskın yapıldı. Tespit verilen 23 kişiden 16'sı da yakalanarak gözaltına alındı.
    • İHA
    • 07.04.2022 - 10:03
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 10:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da terör operasyonunda 16 kişi yakalandı

    Emniyet güçlerinin terör örgütlerine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor.

    Ekipler tarafından 7 ilçede DHKP/C'ye yönelik operasyon düzenlendi.

    21 adrese baskın

    Sultangazi'de 12 Mart 1995 tarihli Gazi Olaylarının yıl dönümünde gerçekleştirilen yürüyüşte, DHKP/C Terör Örgütü adına örgütsel pankart açan ve sloganlar attığı tespit edilen 23 şüphelinin yakalanması için 21 adrese baskın yapıldı.

    İstanbul'da terör operasyonunda 16 kişi yakalandı

    16 gözaltı

    Operasyonda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, aynı operasyonda farklı bir soruşturma çerçevesinde "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan bulunan 1 şüpheli de yakalandı.

    İstanbul da terör operasyonunda 16 kişi yakalandı #1

    İstanbul da terör operasyonunda 16 kişi yakalandı #2


    İlginizi Çekebilir

    Eda Ece kötü haberi sosyal medyadan verdi
    Magazin

    Eda Ece kötü haberi sosyal medyadan verdi

    Bodrum'dan İstanbul'a: 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet turu ne zaman?
    Diğer spor haberleri

    Bodrum'dan İstanbul'a: 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet turu ne zaman?

    Ahmet Nur Çebi, kritik UEFA görüşmesi için İsviçre'de
    Futbol

    Ahmet Nur Çebi, kritik UEFA görüşmesi için İsviçre'de

    Görüş Bildir