Terör örgütü DHKP/C'ye yönelik 7 ilçede düzenlenen operasyonda 21 adrese baskın yapıldı. Tespit verilen 23 kişiden 16'sı da yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet güçlerinin terör örgütlerine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor.

Ekipler tarafından 7 ilçede DHKP/C'ye yönelik operasyon düzenlendi.

21 adrese baskın

Sultangazi'de 12 Mart 1995 tarihli Gazi Olaylarının yıl dönümünde gerçekleştirilen yürüyüşte, DHKP/C Terör Örgütü adına örgütsel pankart açan ve sloganlar attığı tespit edilen 23 şüphelinin yakalanması için 21 adrese baskın yapıldı.

İstanbul'da terör operasyonunda 16 kişi yakalandı

16 gözaltı

Operasyonda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, aynı operasyonda farklı bir soruşturma çerçevesinde "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan bulunan 1 şüpheli de yakalandı.