Petrol
101.3
1.11%
Euro
18.2642
0.35%
Dolar
17.8296
0.32%
Altın
989.98
0.70%
Borsa
2548
0.00%
Bitcoin
382.313
-3.72%
BTXN Coin
10.05
-5.98%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Açık 21 C

    İstanbul'da dilenci kadından basın mensubuna tehdit

    Taksim’de yanındaki 2 çocukla kağıt toplama işi yapıyormuş gibi dolaşan yabancı uyruklu dilenci kadın, kendisini görüntüleyen basın mensubunu “Seni bir daha burada görmeyeceğim” diye tehdit etti.
    • 25.07.2022 - 09:38
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 11:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da dilenci kadından basın mensubuna tehdit

    İstanbul Taksim'de Abdülhak Hamit Caddesi’nde, saat 19.00 sırlarında kağıt toplama arabası ile Taksim Meydanı’nda dolaşan yabancı uyruklu kadın, duygu sömürüsü yaparak dilencilik yapıyordu.

    Kadının duygu sömürüsü yaparak dinlendiğini fark eden vatandaşlar durumu Beyoğlu Zabıta ekiplerine bildirdi.

    Basın mensubunu tehdit etmeye kalktı

    O sırada Taksim'de bulunan bir basın mensubu ise, görüntülemeye çalıştığı dilenci kadın tarafından tehdit edildi.

    Dilenci kadın, basın mensubuna “Seni bir daha burada görmeyeceğim” diye tehditler savurdu. Dilenci kadın, basın mensubunun "Ne iş yapıyorsun sen?" sorusuna ise “Sana ne, ne iş yapıyorsam.” şeklinde cevap verdi.

    İstanbul'da dilenci kadından basın mensubuna tehdit VİDEO

    Vicdansızlığı pes dedirtti

    İHA'nın aktardığına göre dilenci kadın, henüz 4 aylık olduğunu öğrenilen bebeği ise kağıt toplama arabasına yaptığı kundağın içine koydu. Kadının vicdansızlığı pes dedirtirken, bebeğin düşme tehlikesi görenleri korkuttu.

    Öte yandan olay yerine Beyoğlu Zabıta ekipleri geldi. Zabıta ekiplerini gören kadın dilenmediğini iddia etti.

    Kadın ve çocuklar zabıta merkezine götürüldü. Dilenci kadına, kabahatler kanununa göre 277 TL para cezası uygulandığı öğrenildi.

    İstanbul da dilenci kadından basın mensubuna tehdit #1

    İstanbul da dilenci kadından basın mensubuna tehdit #2

    İstanbul da dilenci kadından basın mensubuna tehdit #3

    İstanbul da dilenci kadından basın mensubuna tehdit #4


    İlginizi Çekebilir

    Bayrampaşa'da ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı
    İç Haber

    Bayrampaşa'da ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı

    Geleceğin Metaverse projelerine erkenden yatırım yapın
    Metabot

    Geleceğin Metaverse projelerine erkenden yatırım yapın

    Yasemin Şefkatli bikinili tatil pozlarıyla instagramı salladı! 'Yakıyorsun ortalığı..'
    Medya

    Yasemin Şefkatli bikinili tatil pozlarıyla instagramı salladı! 'Yakıyorsun ortalığı..'

    Görüş Bildir