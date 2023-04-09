İstanbul'da dilencilerin kavgası

DHA
İstanbul Arnavutköy'de Habipler yolunda bulunan Membaa Mevkiisindeki trafik ışıklarında dilenen kadınlar, para için birbirleri ile kavga etti.
4 kadının kavgasını izleyen 3-4 yaşlarındaki çocukları ise ağladı.
Çoluk çocuk kavgaya tutuştular
7 yaşındaki bir kız çocuğu da annesini korumaya çalışırken kadınlardan biri tarafından saçlarından tutulup yere savrularak darbedildi.
Trafikteki sürücülerin kornalara basarak kavgayı durdurmaya çalıştığı o anlar cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.
Ayıran olmadı
Ayrıca kimsenin araçlarından inerek kadınların kavgasını ayırmadığı görüldü.