İstanbul'da dilencilerin kavgası
DHA

İstanbul Arnavutköy'de Habipler yolunda bulunan Membaa Mevkiisindeki trafik ışıklarında dilenen kadınlar, para için birbirleri ile etti.

4 kadının kavgasını izleyen 3-4 yaşlarındaki çocukları ise ağladı.

Çoluk çocuk kavgaya tutuştular

7 yaşındaki bir kız çocuğu da annesini korumaya çalışırken kadınlardan biri tarafından saçlarından tutulup yere savrularak darbedildi.

Trafikteki sürücülerin kornalara basarak kavgayı durdurmaya çalıştığı o anlar cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

Ayıran olmadı

Ayrıca kimsenin araçlarından inerek kadınların kavgasını ayırmadığı görüldü.

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