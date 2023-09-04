İstanbul'da dilencilerin yer kavgası: Satır ve sopalarla saldırdılar Beyoğlu'nda iki dilenci kadının kavgasına yakınlarının da dahil olmasıyla çıkan büyük olayda satırlar ve sopalar kullanıldı. O anlar kameralara yansıdı.

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İHA

İstanbul'da dilenciler birbirine girdi...

Beyoğlu ilçesi Çukur Mahallesi'nde, Taksim’de dilencilik yaptığı öğrenilen iki kadın arasında para ve yer konusundan dolayı tartışma yaşandı.

Tartışmanın alevlenmesiyle iki kadın saç baş birbirine girerken, sokakta bulunan diğer şahıslar da ellerine aldıkları satır ve sopalarla olaya dahil oldu.

Yerde sürükleyip sopalarla dövdüler

Bir anda meydan kavgasına dönen olayda bir kadının uzun süre yerde sürüklenmesi gözlerden kaçmadı.

O esnada aracıyla olay yerine gelen bir şahıs ise önce aracından indi, sonrasında ise kavga eden şahıslardan birisinin sopasını zorla alarak kavgaya dahil oldu.

Şahsın, birkaç kişiye sopayla vurduktan sonra aracına binerek sokaktan ayrılması dikkat çekti.

O anlar kamerada

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya karışanları gözaltına aldı. Sokak ortasında yaşanan kavga, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.