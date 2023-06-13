İstanbul'da direksiyon başında kalp krizi kazaya neden oldu Büyükçekmece'de araç kullandığı sırada kalp krizi geçiren sürücü, karşıdan gelen arabaya çarptı. Talihsiz adam hayatını kaybederken yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA

İstanbul'da akşam saatlerinde Büyükçekmece Fatih Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde 49 yaşındaki araç sürücüsü İsmail Arslan, seyir halindeyken kalp krizi geçirerek karşı şeritten gelen hafif ticari araca çarptı.

Kazayı gören cadde üzerindeki esnaf, yardım için olay yerine gittikten sonra aracın içindeki baygın haldeki Arslan'ı görünce sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken Arslan, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Hastanede hayatını kaybeti

Diyaliz hastası olduğu öğrenilen İsmail Arslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Arslan'ın cansız bedeni morga kaldırılırken yaşanan kaza anı ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Olay hakkında konuşan esnaf Kemal Dabacı, "Araba buradan gelirken karşı taraftan gelen aracın yoluna girdi. Orada bir çarpışma oldu. Sonra esnaf olarak biz yardım ettik. Sanırım sürücü kazadan önce kalp krizi geçirmiş. Sonra ambulans geldi ve hastaneye kaldırıldı" dedi.