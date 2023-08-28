DHA

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde 09.00 sıralarında şoförünün kontrolünden çıkan kamyonet, önce park halindeki motosiklete çarptı.

Bunun ardından da kaldırımı aşıp bina boşluğuna düştü.

Kazada kamyonet şoförü hafif yaralanırken ihbar üzerine gelen polis ve itfaiye ekipleri çevrede önlem alırken kamyonet ve motosiklet vinç yardımıyla kaldırıldı.

"Tek tesellimiz can kaybı yok"

Yaşananları anlatan Muammer Öztürk, şunları söyledi:

Sabah iş yerimizde kahvaltı yaparken patlama sesi gibi büyük bir gürültüyle dışarı çıktık.



Kamyonet yokuş inerken gaz pedalı takılmış, sonra kaldırımı ve demirleri aşıp aşağı uçuyor. Burada park halinde motosiklet vardı ona çarpıp onu da savuruyor Allah'tan motosiklet üstünde kimse yoktu.



Tek tesellimiz can kaybı yok şoför hafif yaralıydı sağlık ekipleri ayakta tedavisini yaptı.