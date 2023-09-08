İstanbul'da direksiyonu bırakarak araç kullanan sürücü hız sınırını aştı Kimliği belirsiz bir sürücünün, diziyle direksiyonu tutup aşırı hıza ulaştığı anlar ve sık sık şerit değiştirmesi cep telefonuyla görüntüledi.

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DHA

Trafik magandaları trafikte dehşet saçmaya devam ediyor.

Hem kendi canını hem vatandaşın canını tehlikeye atan sürücüler, trafikte zor anlar yaşanmasına sebep oluyor.

Yeni bir olay ise İstanbul'da yaşandı.

Şerit değiştirerek hız yaptı

Kimliği belirsiz bir sürücü, dizleriyle direksiyonu kontrol edip yüksek hızda araç kullandı.

Öte yandan trafik magandası, sık sık şerit değiştirdi ve 280 kilometre hıza ulaştı.

O anları kaydetti

Bunun ardından o anları ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.

280 kilometreyi aştı

Görüntüleri sosyal hesabından da paylaşan trafik magandası, 280 kilometreyi aşarak otoyolda hız yaptı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)