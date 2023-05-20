İstanbul'da dolandırıcıların paraları aldığı anlar İstanbul'da telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis ya da savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 3 şüpheli yakalandı.

DHA

İstanbul Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Esenyurt, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Başakşehir'de 24 Nisan 17 Mayıs tarihleri arasında 5 kişinin telefon dolandırıcıları tarafından paralarının ve ziynet eşyalarının çalındığı ihbarını aldı.

Ekipler, bunun üzerine soruşturma başlattı. Yapılan inceleme sonucu mağdurların kapıya gelen ve kendilerini polis olarak tanıtan kişilere poşet içinde altın ve paralarını teslim ettikleri belirlendi.

Poşetle alıp gittiler

Şüphelilerin, mağdurları dolandırarak paralarını aldıkları bazı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde telefonla konuşan dolandırıcının, içinde para ve ziynet eşyaları bulunan poşetle gelen mağdurla kısa bir konuşma yapıp, poşeti teslim olarak hızla uzaklaştığı görüldü.

Biri kadın 3 kişi yakalandı

Polis yaptığı araştırmada, mağdurlardan para ve ziynet eşyasının olduğu poşetleri aldıkları belirlenen 18 yaşındaki İbrahim D., 24 yaşındaki Aylin K., 47 yaşındaki Mehmet V.'yi Büyükçekmece ve Esenyurt'ta düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.