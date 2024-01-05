İstanbul Arnavutköy'de bulunan Hadımköy Mahallesi'nde bir kadın, rastgele binalardaki ziller bastı.
Yoldan geçen araçları da durdurmaya çalışan kadın, yolda kaldığını söyledi.
Zor durumda olduğunu öne sürerek para isteyen kadını mahalledeki bir kuaför, uzun süre takip etti.
Kuaförün dikkatini çekti: Polise ihbar etti
Kadını yine başka bir vatandaşa yardıma ihtiyacı olduğunu anlatırken gören kuaför, dükkanına götürerek polise ihbarda bulundu.
Kadının dükkandan çıkmasını engelleyen kuaför, o anları da cep telefonuyla kaydetti.
Kendini tokatlayarak itiraf etti
Görüntülerde kadının, dolandırıcılık yaptığını kendini tokatlayarak itiraf ettiği ve “Çocuklarımın üzerine yemin ederim yapmayacağım. Beni öldürürler. Eşim beni boşar.” dediği görüldü.
İhbar üzerine dükkana polis ekipleri sevk edildi.
Konuya ilişkin yakalanan kadının, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildiği makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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