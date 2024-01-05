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İstanbul'da dolandırıcılık yapan kadını kuaför yakalattı: Kendini tokatlayarak itiraf etti

İstanbul'da dolandırıcılık yapan kadını kuaför yakalattı: Kendini tokatlayarak itiraf etti Arnavutköy'de çevredeki vatandaşların duygularını istismar ederek para toplamaya çalışan kadının oyunu ortaya çıktı. Kadını takip eden kuaför, polise ihbarda bulundu. Polisi beklerken kadının kendini tokatlayarak yaptıklarını itiraf ettiği anlar, kuaförün cep telefonu kamerasına yansıdı.