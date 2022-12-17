İstanbul'da dolandırıcının polis-savcı yalanı yine işe yaradı

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar 1,5 milyon TL değerinde altın ile yakalandı.

Son dönemde sık sık kamuoyuna yansıyan kendini güvenlik mensubu olarak tanıtan dolandırıcı vakalarına bir yenisi daha eklendi.

İstanbul'da kuyumcu işçisi H.K, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüphelilerin yönlendirmesiyle evine gelen kişilere yaklaşık 4,5 milyon lira değerinde altın verdiklerini ihbar etti.

AA'nın haberine göre ihbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, dolandırıcılığın Ramazan B, Ferhat G, İsmail D. ve Tunahan Ş. tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti.

1,5 milyon liralık altın ele geçirildi

Adresleri belirlenerek yakalanan şüphelilerden 1,5 milyon lira değerinde altın ele geçirildi.

Bir çok suçtan adli makamlarda kaydı olan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

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3 kişi tutuklandı

Savcılık sorgusu sonrası sulh ceza hakimliğine sevk edilen bu kişilerden Ramazan B, Ferhat G, İsmail D. tutuklandı.

Diğer zanlı Tunahan Ş. ise hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanması kararlaştırılarak serbest bırakıldı.