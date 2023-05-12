İstanbul’da dolandırıldı, aracını kaybetti, bıçaklı saldırıya uğradı Eşinin ameliyatı için aracını internet üzerinden satılığa çıkaran talihsiz adam, iddiaya göre dolandırıldı. Hem aracından hem de parasından olan adam, üstüne bir de borçlandı. Dolandırıcıların bıçaklı saldırısına da uğrayan adam, hacizlik oldu.

DHA

İstanbul’da yine akıllara durgunluk bir dolandırıcılık olayı yaşandı…

38 yaşındaki Mehmet Selim Şahin, eşinin sağlık sorunları nedeniyle 600 bin lira değerindeki aracını 10 Şubat'ta internet üzerinden satışa çıkardı.

Aracı için 560 bin lira isteyen Şahin, iddiaya göre 15 Şubat'ta Başakşehir'de yaşadıklarını söyleyen Adem Varlı, Özkan Sabırlı ve adını bilmediği bir kişi tarafından cep telefonu ile arandı.

Hem otomobilinden oldu hem de bıçaklı saldırıya uğradı

Aracı almak istediklerini belirten 3 kişi, Şahin ile Başakşehir'de buluştu.

Satış öncesinde 40 bin lira kapora veren Şahin, satış işlemleri için notere gitti.

Satışın gerçekleşmesinin ardından 3 kişi, kalan 510 bin lirayı banka hesabı üzerinden Şahin'e gönderdiklerini belirtti.

Paranın hesabına yatmadığını gören Şahin, aracına bindi ancak kısa süre sonra bıçaklı saldırıya uğradı.

"Ücreti hesabıma attığını söyledi, dekont gösterdi"

Aracından zorla indirilen Şahin, hemen Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne koştu.

17 Şubat'ta suç duyurusunda bulunan Şahin, dolandırıcıların yakalanmasını istedi.

Başına gelenleri anlatan Mehmet Selim Şahin, şöyle konuştu:

Bundan 1 ay önce eşimin safra kesesinde taş çıktı, ameliyat ücreti için aracımı satılığa çıkardım. 600 bin lira değerindeki aracımı 560 bin lira olarak acil satılığa çıkardım. İlandan sonra 2 kişi beni aradı. ‘Saat 11. 00 gibi geleceğiz görüşelim’ dediler. Sosyal medyadan benim tanıdıklarıma bakmışlar, güven kazanmak için onların adlarını da verdiler. Fiyatta anlaştıktan sonra 40 bin lira kapora verdiler. Sonra gittiler 'Sabah gel satışı yapalım' dediler. İkinci gün bana konum attılar, marketin önüne gittim. Notere gittik, evrakları verdik. Ücreti hesabıma attığını söyledi, bir dekont gösterdi.

"İçlerinden biri boğazıma bıçak dayadı"

510 bin lira attığını belirtti ama benim internetim yoktu. Orada işlemleri yaptık. Kendisinin internetine bağlanmak istediğimi söyledim. İnternete bağlandıktan sonra hesabımda para olmadığını gördüm. 'Yok attım dekont da var' dedi. Yanımda bankayı aradı, bankayla konuşuyor gibi yaptı. Kendi kendine konuştu telefonda 'Markete gideceğiz' dediler. Yolda giderken içlerinden biri boğazıma bıçak dayadı. Arabayı aldılar benden, 'aşağı in' dediler. Ben kendi aracımdan inmedim 'markete gidelim parayı vereceğiz' dediler. Korktum ve arabadan indim. Bunlar arabaya binip gitti. Taksi tutup markete gittim, market sahibi kendilerini tanımadığını söyledi.

"Bankalarla hacizlik oldum"

“İzmir'de yaşadıklarını öğrendim, Menemen'e gittim.” diyen Şahin, şöyle devam etti: