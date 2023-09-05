İstanbul'da dönercinin caddeye boşalttığı yağ kazaya neden oldu Dönerci dükkanında biriken yağlar sızmaya başlayınca çalışanlar stoktaki yağları caddeye döktü. Yokuş aşağı akan yağlar araçların kazasına, yayaların yürüyememesine sebep oldu. Bir engelli vatandaş da düşeceğini belirterek tepki gösterdi.

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İHA

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde ilginç bir olay yaşandı.

Bölgede bulunan bir dönerci dükkanı, tepki çeken bir temizlik çalışması yaptı.

Dükkanda stoklanan yağlar dükkana sızınca çalışanlar çareyi yağı caddeye boşaltmakta buldu.

Araç kazası yaşandı

Yokuştan aşağıya akan yağ, kısa süre sonra araç sürücülerine ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Park halinde olan bir otomobil, hiçbir müdahale olmadan kayarak park halinde olan başka bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluştu.

Yayalar ayakta duramadı

Bazı vatandaşlar ise yolda duramayarak yokuş boyunca kayarken bazıları ise ayakta durmakta güçlük çekerek düştü.

Birbirinden ilginç anlar kamerada

İlginç anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Görüntülerde, bir vatandaşın elleriyle yoldan da destek alarak kenara çıkmaya çalıştığı görüldü.

Belediye ekiplerine yapılan ihbar üzerine yola kumlama çalışması yapıldı ve cadde trafiğe kapatıldı.

Bir çocuk ise bisikleti ile kaygan yolda yere düştü.

"Burası buz pistine döndü"

Cadde üzerinden geçen ve yaşananları gören Ömürcan Yıldız, “Sabah saatlerinde dükkanımızı açtıktan sonra yerde bir kayganlık olduğunu fark ettik. Bir dönerci dükkanından geldiğini tespit ettik. Belediye ekipleri geldi ve yolda kumlama yaptı. Yokuş dik olduğu için kaza oldu bir araç olduğu yerde kaymaya başladı. Kumlama yapıldıktan sonra bir problem kalmadığını gördük. Pisliği dışarıya atmışlar yokuşta olunca burası buz pistine döndü resmen.” şeklinde konuştu.

"Engelli vatandaşım düşüyordum"

Yine cadde üzerinde düşmekten son anda kurtulan İrfan Saka isimli vatandaş, “Bunların denetlenmesi lazım buraya yağ dökülmüş çok tehlikeli bende düşüyordum az kalsın hem de ben engelli bir vatandaşım." ifadelerini kullandı.