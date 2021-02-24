Bir döviz bürosuna ait 1 milyon 200 bin liralık nakit parayı taşıyan kuryenin, trafiğin ortasında silahla gasbedildiği anlar kameraya yansıdı.

19 Şubat günü İstanbul Fatih'te bulunan bir döviz bürosunda çalışan kurye, para teslimatı yapmak için aracıyla yola çıktı.

Kurye trafikte seyir halindeyken motorlu iki şüpheli, kuryenin önünü keserek silah doğrulttu.

Vatandaşın aracında olan 1 milyon 200 bin TL nakit parayı kuryeden silah zoruyla alan şüpheliler, hızlıca olay yerinden uzaklaştı.

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Kuryenin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri hemen harekete geçerek, olay yerinde bulunan güvenlik kamera kayıtları incelendi.

Ekipler, şüphelilerin önce eşkalini daha sonra kimliklerini tespit ederek yakalanmaları için çalışma başlattı. Ekipler,olayla bağlantısı olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik Okmeydanı ve Kağıthane ilçelerinde 10 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul'da döviz bürosu kuryesi, trafikte gasbedildi VİDEO









KAÇARKEN YAKALANDI

Operasyonda şüphelilerden 9’u kıskıvrak yakalandı. Elebaşı olduğu ileri sürülen Rıdvan K. (23) ise İzmir’e kaçtığı sırada otobüste yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına altına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliye sevk edildi.

4 ŞÜPHELİ SERBEST

Çıkarıldıkları mahkeme sonucu 6 şüpheli cezaevine sevk edildi. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan Gasp Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde 710 bin TL ve 17 adet cumhuriyet altını ele geçirildi.





KURYENİN ÖNÜNÜN KESİLME ANI KAMERADA

Çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerinde şüphelilerin aracın önünü kesme anları ve aracın içerisinden parayı alıp kaçtıkları saniye saniye görüntülendi. Görüntüde, trafikte kuryenin önünü kesen şüpheliler araçtan paraları alıp uzaklaşıyor.